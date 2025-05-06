«Интер» после ошибки Ольмо забил «Барсе». Димарко отобрал у хавбека мяч на половине каталонцев

Дани Ольмо допустил результативную ошибку в игре с «Интером».

На 21-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник «Барселоны» потерял мяч на своей половине поля, пытаясь прокинуть его мимо Федерико Димарко .

Итальянец разрезающей передачей вывел защитника Дензела Думфриса к воротам «блауграны», нидерландец сделал пас Лаутаро Мартинесу , и тот открыл счет – 1:0.

«Интер» – «Барселона». 1:0 – Лаутаро забил с паса Думфриса! Онлайн-трансляция