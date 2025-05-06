«Интер» после ошибки Ольмо забил «Барсе». Димарко отобрал у хавбека мяч на половине каталонцев
Дани Ольмо допустил результативную ошибку в игре с «Интером».
На 21-й минуте полуфинального матча Лиги чемпионов полузащитник «Барселоны» потерял мяч на своей половине поля, пытаясь прокинуть его мимо Федерико Димарко.
Итальянец разрезающей передачей вывел защитника Дензела Думфриса к воротам «блауграны», нидерландец сделал пас Лаутаро Мартинесу, и тот открыл счет – 1:0.
«Интер» – «Барселона». 1:0 – Лаутаро забил с паса Думфриса! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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