86-летнего деда Лингарда судят по обвинению в растлении ребенка. Предполагаемая жертва утверждает, что Кеннет 13 лет прикасался к ее гениталиям, а Джесси в курсе «мрачного секрета»

Дед Лингарда обвиняется в действиях сексуального характера в отношении ребенка.

Женщина, имя которой не раскрывается по юридическим причинам, заявила, что в прошлом неоднократно подвергалась развратным действиям со стороны Кеннета Лингарда. На протяжении 13 лет родственник экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед » прикасался к ее груди, попе и влагалищу, и из-за этого долгие годы ей хотелось покончить с собой. Все началось тогда, когда предполагаемой жертве было пять лет.

Обратиться в полицию женщина решилась после того, как в 2022 году посмотрела посвященный Джесси Лингарду и его семье документальный фильм. Спустя несколько дней после премьеры она позвонила в правоохранительные органы, после чего началось разбирательство. Недавно Кеннет Лингард предстал перед судом.

Во время заседания был воспроизведен 12-минутный разговор женщины с полицией. Рыдая, она говорит диспетчеру: «Он футболист «Манчестер Юнайтед»... Он выпустил новый документальный фильм, который показали по Четвертому каналу сегодня утром, и там вся их семья... Он говорит о [Кеннете] как о каком-то герое, но он знает, о том, что было сделано со мной, и обо всем остальном».

Также в суде стало известно, что женщина после этого звонила Джесси Лингарду, отдыхавшему в Дубае, и отправляла тому сообщения, в которых осуждала за фильм.

Также в соцсетях она написала: «Люди не понимают, что Джесси Лингард хранит мрачный семейный секрет: его дедушка Кен Лингард – педофил и растлитель детей, а бабушка Памела – пособница».

В другом сообщении было сказано: «Позор тебе, Джесси Лингард. Сплошная ложь. Твой дедушка Кеннет Лингард растлевал и подвергал меня сексуальному насилию, и ты об этом знаешь. Ты снял этот документальный фильм ради денег и для того, чтобы показать себя борцом за психическое здоровье. И вот, как ты говорил, я не молчу. Хватит молчать».

Не получив ответа, женщина написала другу футболиста, с которым тот отдыхал.

В суде предполагаемая жертва пояснила: «Причина, по которой я так расстроилась из-за этого документального фильма, заключается в том, что я знала, что он в курсе, и просто не могла поверить, что наследие лжи, с которым я жила всю свою жизнь, все еще передается».

Проводя перекрестный допрос заявительницы, которая давала показания из-за ширмы, Том Прайс Кейси, адвокат Лингарда, сказал: «Мы полностью опровергаем любые предположения о том, что когда-либо имело место сексуальное насилие».

Сам Кеннет Лингард, которому сейчас 86 лет, наблюдал за процессом посредством видеосвязи из дома. Он отрицает 17 пунктов обвинения в развратных действиях.