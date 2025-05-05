Джейми Каррагер: «Трент заплатил любовью фанатов за возможность играть в «Реале» – крупнейшем клубе мира. Он уже не будет настолько «одним из своих». Кто-то скажет, что оно того не стоит»

Джейми Каррагер описал, что Трент Александер-Арнолд потеряет при уходе в «Реал».

«Он лишится того, что есть у него сейчас: любви болельщиков «Ливерпуля ». Он уже не будет настолько «одним из своих».

Кто-то скажет, что возможность играть за «Реал» не стоит того, чтобы заплатить такую цену. Другие скажут: «Ты должен играть за «Реал», крупнейший клуб мира».

Чувства болельщиков можно оставить в стороне, это твоя карьера, у тебя только одна попытка ее провести. Я не думаю, что найдутся болельщики «Ливерпуля», которые станут отрицать, что «Реал» – крупнейший клуб мира.

Но эта любовь – это то, чем он пожертвовал ради игры за «Реал », – отметил экс-защитник мерсисайдцев.