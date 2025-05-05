У Гладышева 11 (7+4) очков в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» совершал голевые действия в 7 из 9 туров
Ярослав Гладышев совершил 11 результативных действий в Мир РПЛ этой весной.
Нападающий «Динамо», которому сегодня исполнилось 22 года, сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Крыльями Советов» (3:1, второй тайм) в 27-м туре.
В общей сложности у форварда 7 голов и 4 ассиста в чемпионате после зимней паузы. Он набрал очки по системе «гол+пас» в 7 из 9 матчей.
Примечательно, что за три предыдущих сезона у Гладышева всего 9 голевых действий в 47 матчах в Мир РПЛ.
Подробно со статистикой Гладышева можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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