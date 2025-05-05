  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Гладышева 11 (7+4) очков в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» совершал голевые действия в 7 из 9 туров
29

У Гладышева 11 (7+4) очков в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» совершал голевые действия в 7 из 9 туров

Ярослав Гладышев совершил 11 результативных действий в Мир РПЛ этой весной.

Нападающий «Динамо», которому сегодня исполнилось 22 года, сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Крыльями Советов» (3:1, второй тайм) в 27-м туре.

В общей сложности у форварда 7 голов и 4 ассиста в чемпионате после зимней паузы. Он набрал очки по системе «гол+пас» в 7 из 9 матчей.

Примечательно, что за три предыдущих сезона у Гладышева всего 9 голевых действий в 47 матчах в Мир РПЛ.

Подробно со статистикой Гладышева можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЯрослав Гладышев
logoКрылья Советов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» в меньшинстве обыграло «Крылья Советов» – 3:1! Гладышев сделал дубль и ассистировал Нгамале, у Скопинцева автогол, Карраскаля удалили в начале 2-го тайма
123сегодня, 17:33
Карраскаль удален за удар рукой в лицо Бабкину на первых секундах 2-го тайма игры с «Крыльями». Лунев предупрежден за споры с судьей
12сегодня, 16:52Фото
Личка о составе «Динамо»: «Хотел, чтобы некоторые ушли, они тормозили команду, но их не убрали. И нужны ноунеймы – кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?»
39сегодня, 16:26
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Дженоа»
597 минут назадLive
Личка о Нгамале: «Если выходишь на поле обиженным на меня – делаешь плохо своим друзьям и себе. Я разговаривал с ним на тренировках, два месяца назад даже выгнал его: «Вернись с лучшим настроем»
428 минут назад
Кафу о Рафинье: «Не вижу игроков, которые могут конкурировать с ним за «Золотой мяч» – только Салах, возможно. Он капитан великого клуба, мотор «Барсы» – команды звезд, которую считают лучшей в мире»
2651 минуту назад
«Динамо» выиграло 1-й матч после ухода Лички и на 1 очко отстает от «Спартака» перед встречей с ним
1758 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в гостях
2483сегодня, 17:33
«Динамо» в меньшинстве обыграло «Крылья Советов» – 3:1! Гладышев сделал дубль и ассистировал Нгамале, у Скопинцева автогол, Карраскаля удалили в начале 2-го тайма
123сегодня, 17:33
«Спорт не умеют показывать в кино. «Тед Лассо», «Тренер» с Козловским, «Гол», новый про Черенкова – более-менее, лучше того, что было, но все еще плохо. Понимаю: это не футбол». Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о фильмах
20сегодня, 17:31
Джейми Каррагер: «Трент заплатил любовью фанатов за возможность играть в «Реале» – крупнейшем клубе мира. Он уже не будет настолько «одним из своих». Кто-то скажет, что оно того не стоит»
64сегодня, 17:27
Личка не понимает, почему «Динамо» убрало его сейчас: «Если бы хотели уволить, должны были после «Нижнего». Я не чувствовал давления. Ко мне не приходил Гафин и не говорил: «У тебя 4 игры»
14сегодня, 17:15
Канищев о дубле Соболева: «Пари НН» – одна из слабейших команд, таким несложно забивать. Три гола за сезон – негативный результат, должно быть минимум восемь»
4сегодня, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Карраскаль извинился перед партнерами за удаление в матче с «Крыльями» (Иван Карпов)
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ноттингем Форест» в гостях у «Кристал Пэлас»
4073 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Мальорку»
1183 минуты назад
«Дженоа» – «Милан». Йович и Пулишич играют. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Гусев про 3:1 с «Крыльями»: «У «Динамо» была нервозность в обороне в 1-м тайме, в перерыве успокоили ребят. Удаление сыграло свою роль, нам пришлось перестраиваться»
213 минут назад
Гладышев о дубле «Крыльям»: «Была задача забить два, все получилось. «Динамо» благодаря победе по‑прежнему в гонке за третье место»
416 минут назад
«После удаления Литвинова «Факел» не понял, как вскрывать оборону «Спартака». До этого воронежцы играли лучше». Радимов о матче
224 минуты назад
Мерфи о «Челси»: «Попадет в ЛЧ, заняв 5-е место в АПЛ, думаю. Поможет спад у «Ноттингема», с которым будет матч в последнем туре»
329 минут назад
Рябчук о потерях очков «Спартака» с командами из нижней части таблицы: «Если бы мы знали, как решать эту проблему, давно бы ее исправили. Не могу сказать, в чем дело»
135 минут назад
Селюк о «Спартаке»: «Рассыпался из-за трансферов, потерял баланс. 40 млн евро выкинули на ветер, Солари с Гарсией там лишние. Все думают только о трансферах и как заработать, а нужен ли игрок – вопрос второстепенный»
838 минут назад