У Гладышева 11 (7+4) очков в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» совершал голевые действия в 7 из 9 туров

Ярослав Гладышев совершил 11 результативных действий в Мир РПЛ этой весной.

Нападающий «Динамо », которому сегодня исполнилось 22 года, сделал дубль и отдал голевую передачу в матче с «Крыльями Советов» (3:1, второй тайм) в 27-м туре.

В общей сложности у форварда 7 голов и 4 ассиста в чемпионате после зимней паузы. Он набрал очки по системе «гол+пас» в 7 из 9 матчей.

Примечательно, что за три предыдущих сезона у Гладышева всего 9 голевых действий в 47 матчах в Мир РПЛ .

Подробно со статистикой Гладышева можно ознакомиться здесь .