Вендел, скорее всего, не сыграет больше в этом сезоне, сообщил Медведев. Хавбек «Зенита» получил травму в игре с «Пари НН»
Сезон для Вендела, вероятно, закончен .
Хавбек «Зенита» получил повреждение в игре Мир РПЛ с «Пари НН» (2:1).
«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
В нынешнем сезоне Мир РПЛ бразилец сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 10 голевых передач. Его подробная статистика здесь.
По окончании сезона Вендел перейдет в «Ботафого» за 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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