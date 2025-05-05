Вендел, скорее всего, не сыграет больше в этом сезоне, сообщил Медведев. Хавбек «Зенита» получил травму в игре с «Пари НН»

Сезон для Вендела, вероятно, закончен .

Хавбек «Зенита » получил повреждение в игре Мир РПЛ с «Пари НН » (2:1).

«Скорее всего, в этом сезоне Вендел уже не сможет сыграть», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

В нынешнем сезоне Мир РПЛ бразилец сыграл 22 матча, забил 1 гол и отдал 10 голевых передач. Его подробная статистика здесь.

По окончании сезона Вендел перейдет в «Ботафого» за 20 млн евро. Контракт бразильца с клубом из Рио-де-Жанейро вступит в силу 3 июня.