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Мостовой о том, что Пиняев назвал Аршавина лучшим футболистом в истории РФ: «Не обижаюсь, Мостовой во всех опросах в топ-3, всем понятно»

Александр Мостовой не обижается на Сергея Пиняева за выбор лучшего футболиста РФ.

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев сначала назвал вместо Мостового хавбека «Атланты» Алексея Миранчука, а затем назвал лучшим Андрея Аршавина.

«Я не обижаюсь на Пиняева за то, что он назвал Аршавина лучшим футболистом в истории России. Во-первых, у всех свои вкусы. Во-вторых, очевидно, что Сергей выбрал вместо меня Алексея Миранчука из-за дружбы.

А так всем понятно, что Мостовой во всех рейтингах и опросах будет в топ-3 российских игроков. Но я бы тоже включил Андрея в этот список. Также на мой взгляд в число лучших футболистов в истории России входят Андрей Канчельскис, Дмитрий Аленичев, а также Егор Титов.

Жаль, что Егор не играл в Европе. Мне кажется, что он мог себя очень хорошо проявить в европейских клубах. Я всегда считал Титова одним из сильнейших в отечественном футболе.

А что касается лично меня, то не надо забывать, что я играл еще в СССР, а затем практически всю карьеру провел в Испании», – сказал экс-игрок сборной России, «Сельты» и «Страсбура».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЕгор Титов
logoАндрей Аршавин
logoАндрей Канчельскис
logoАлексей Миранчук
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