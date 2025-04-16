Мостовой о лучших российских футболистах: «Спросите тех, кто всю жизнь играл. В десятке будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то»
– После рекорда Дзюбы многие люди писали, что он даже не талантливее других нападающих современной России, например, Бесчастных, Павлюченко и других. У нас действительно были форварды сильнее?
– Конечно! Но вот зря вы называете конкретные фамилии, не надо, вы все время хотите этим провоцировать.
Но вы сейчас спросите тех, кто всю жизнь играл в футбол, понятно, какую десятку лучших они назовут. Там будут Мостовой, Аршавин, Канчельскис, Жирков, еще кто-то. Мы в Европе по 15 лет играли! Но все это условно.
Кто-то что-то кричит, но кто у нас в Европе больше всех забил? Почему нигде не говорите, что Мостовой забил в Европе столько, сколько люди во сне не забивали!
Говорят про Россию, но я в России ни одной игры не сыграл, потому что выступал еще в Советском Союзе, – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
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