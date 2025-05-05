Дуглас Сантос: «Зенит» будет верить в победу в РПЛ до последнего. Сделаем все возможное в каждой игре»

Дуглас Сантос заверил, что «Зенит» до конца будет верить в чемпионство в Мир РПЛ.

«Мы верим в победу в чемпионате. Как бы ни было трудно.

Мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал», — сказал капитан «Зенита».

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