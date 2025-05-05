Дуглас Сантос: «Зенит» будет верить в победу в РПЛ до последнего. Сделаем все возможное в каждой игре»
Дуглас Сантос заверил, что «Зенит» до конца будет верить в чемпионство в Мир РПЛ.
«Мы верим в победу в чемпионате. Как бы ни было трудно.
Мы будем продолжать верить до последнего и сделаем все возможное в каждой игре, чтобы в конце концов получить счастливый финал», — сказал капитан «Зенита».
«Краснодар» опережает «Зенит» на 4 очка за три тура до конца чемпионата России
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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