Мюллер повторил рекорд Крооса по трофеям среди немецких игроков и рекорд Гиггза по титулам в топ-5 лиг

Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории.

В воскресенье 35-летний хавбек «Баварии» стал чемпионом Бундеслиги, выиграв 34-й трофей за карьеру и повторив рекорд Тони Крооса среди немецких игроков.

Также Мюллер повторил рекорд Райана Гиггза (экс-«Манчестер Юнайтед ») по национальным титулам в топ-5 лиг Европы, выиграв чемпионат Германии в 13-й раз.

По окончании текущего сезона Мюллер покинет «Баварию» как свободный агент.