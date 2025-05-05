Мюллер повторил рекорд Крооса по трофеям среди немецких игроков и рекорд Гиггза по титулам в топ-5 лиг
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом в истории.
В воскресенье 35-летний хавбек «Баварии» стал чемпионом Бундеслиги, выиграв 34-й трофей за карьеру и повторив рекорд Тони Крооса среди немецких игроков.
Также Мюллер повторил рекорд Райана Гиггза (экс-«Манчестер Юнайтед») по национальным титулам в топ-5 лиг Европы, выиграв чемпионат Германии в 13-й раз.
По окончании текущего сезона Мюллер покинет «Баварию» как свободный агент.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
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