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  • Соболев о дубле в ворота «Пари НН»: «Не забил штук пять голов, наверное – тогда победа «Зенита» не была бы волевой. Задача – набрать 3 очка, если забьет Латышонок и мы выиграем, будет хорошо»
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Соболев о дубле в ворота «Пари НН»: «Не забил штук пять голов, наверное – тогда победа «Зенита» не была бы волевой. Задача – набрать 3 очка, если забьет Латышонок и мы выиграем, будет хорошо»

Александр Соболев считает, что мог забить больше голов в матче с «Пари НН».

Нападающий «Зенита» дважды забил в игре 27-го тура Мир РПЛ (2:1) – это первый дубль Соболева в составе сине-бело-голубых.

– Ваши эмоции от двух забитых мячей?

– Я не забил штук пять, наверное. И потом мы говорим, что это волевая победа, когда в первом тайме я должен был два забивать и во втором – два. Тогда победа не была бы волевой.

– Зачем ты заворачивал «шлагбаумом» мяч в противоход вратарю, когда не забил в первом тайме?

– Я сам не понял. В моменте подумал, что сейчас выбьют мяч. Неправильно решение принял. Не знаю, почему. Надо было просто закрыть глаза и пробить с подъема.

– Согласен с выбором Луиса Энрике лучшим игроком матча?

– Луис сегодня сделал большую работу на фланге: взрывал, пытался, подавал.

– Стоял ли в перерыве вопрос, что ты будешь заменен?

– Не знаю, стоял или нет. Но меня не заменили.

При первом голе я просто чуть опередил защитника, создал зону, ничего такого. Реализация не давит, просто понимал, что после первого тайма мы проигрывали 0:1, а если бы я забил хотя бы один, была бы ничья уже к перерыву. Конечно, чуть давило, что не забиваю, но когда сегодня забил первый гол, стало легче.

– Два забитых мяча дают ощущение, что прорвет и будешь забивать в каждом туре?

– Не знаю, дай Бог. Задача, чтобы «Зенит» набирал три очка, а другой как таковой цели нет. Конечно, хочется забивать, но если забьет Женя Латышонок и мы выиграем, будет хорошо.

– Психологически после дубля легче стало?

– После дубля подумал, что мы 2:1 ведем. Вы когда спросили после гола «Локомотиву», я сказал, что ничего не поменялось. А что должно поменяться сейчас? – сказал Соболев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoМатч ТВ
logoПари НН
logoАлександр Соболев
logoЕвгений Латышонок
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