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Семак о дубле Соболева «Пари НН»: «Нужно забивать больше, были убойнейшие моменты. Хорошо, что проявили характер»

Сергей Семак оценил победу «Зенита» над «Пари НН» и дубль Александра Соболева.

Клуб из Петербурга переиграл «Пари НН» дома (2:1) в 27-м туре чемпионата России благодаря дублю Соболева во втором тайме.

– Что не получалось у вашей команды в первом тайме?

– Необходимо было забивать. У Саши Соболева были два убойнейших момента, в таких матчах желательно забивать первыми.

Ошиблись в обороне, в том числе в эпизоде с пропущенным мячом. В остальном моменты были убойнейшие, нужно забивать. По-другому и не бывает.

Хорошо, что проявили характер и, проигрывая, смогли победить. Сложная игра, но других и не будет.

– Что скажете об Александре Соболеве?

– Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него, кроме голов, было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой.

Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай Бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.

Соболев дублем спас интригу! Камбэк «Зенита» его имени

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoСергей Семак
logoПари НН
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