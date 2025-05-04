Семак о дубле Соболева «Пари НН»: «Нужно забивать больше, были убойнейшие моменты. Хорошо, что проявили характер»
Клуб из Петербурга переиграл «Пари НН» дома (2:1) в 27-м туре чемпионата России благодаря дублю Соболева во втором тайме.
– Что не получалось у вашей команды в первом тайме?
– Необходимо было забивать. У Саши Соболева были два убойнейших момента, в таких матчах желательно забивать первыми.
Ошиблись в обороне, в том числе в эпизоде с пропущенным мячом. В остальном моменты были убойнейшие, нужно забивать. По-другому и не бывает.
Хорошо, что проявили характер и, проигрывая, смогли победить. Сложная игра, но других и не будет.
– Что скажете об Александре Соболеве?
– Нужно было забить, чтобы почувствовать уверенность, потому что у него, кроме голов, было еще три стопроцентных момента, когда он бил в упор в первом тайме, во втором, ногой и головой.
Хорошо, что забил, но реализация, уверенность, дай Бог, чтобы он это почувствовал. Без реализации надеяться на победу или желать, чтобы матчи складывались полегче, невозможно. Нужно забивать больше, – сказал главный тренер «Зенита» Семак.
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