Угальде не забивает в 10 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта
Серия Манфреда Угальде без голов продлилась до 10 матчей.
Форвард «Спартак» не забил в матче Мир РПЛ против «Факела». Костариканца заменили в перерыве.
Угальде, таким образом, не забивает в 10 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал 2 марта в матче против «Оренбурга» (2:0).
При этом Угальде остается лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.
Опубликовано: Sports
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