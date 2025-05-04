Угальде не забивает в 10 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта

Серия Манфреда Угальде без голов продлилась до 10 матчей.

Форвард «Спартак » не забил в матче Мир РПЛ против «Факела ». Костариканца заменили в перерыве.

Угальде , таким образом, не забивает в 10 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал 2 марта в матче против «Оренбурга» (2:0).

При этом Угальде остается лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.