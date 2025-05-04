46

Угальде не забивает в 10 матчах подряд. У форварда «Спартака» нет голов с марта

Серия Манфреда Угальде без голов продлилась до 10 матчей.

Форвард «Спартак» не забил в матче Мир РПЛ против «Факела». Костариканца заменили в перерыве.

Угальде, таким образом, не забивает в 10 матчах подряд во всех турнирах. Последний раз нападающий забивал 2 марта в матче против «Оренбурга» (2:0).

При этом Угальде остается лучшим бомбардиром РПЛ с 16 голами.

Опубликовано: Sports
logoМанфред Угальде
logoФакел
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Терехин об РПЛ: «Ни одного яркого футболиста на протяжении всего чемпионата. Угальде не видно, Тюкавин был бы лучшим, если бы не травма. Кордоба, наверное, стабильнее всех»
930 апреля, 12:51
Станкович после 2:1 с «Динамо»: «11 львов у «Спартака» на поле бились за общую цель. Сыграли блестяще как настоящая команда, герои»
2929 апреля, 21:11
Угальде не забивает 9 матчей подряд. У форварда «Спартака» 1+1 в 10 играх в 2025-м
1229 апреля, 19:22
Шикунов про Угальде: «Превращается в того, кого мы видели при Абаскале, когда был 1 гол в 15 турах. Его задергали, начал забивать – посадили на банку, это ужасно»
928 апреля, 20:06
Главные новости
«Спартак» лишился шансов на чемпионство на тур и неделю раньше, чем в прошлом сезоне
37 минут назад
Мбаппе забил 35-й и 36-й голы в дебютном сезоне за «Реал». До рекорда Саморано – 1 мяч
1913 минут назад
«Реал» – «Сельта». 3:0 – Мбаппе сделал дубль, у Гюлера гол и ассист. Онлайн-трансляция
7314 минут назадLive
У «Спартака» одна победа в 4 последних матчах РПЛ
1423 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Челси», «МЮ» играет с «Брентфордом»
17421 минуту назадLive
«Спартак» лишился шансов на чемпионство. Клуб не выигрывает РПЛ с 2017-го
16521 минуту назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Болоньи», «Аталанта» против «Монцы», «Милан» сыграет с «Дженоа» в понедельник
2822 минуты назадLive
«Спартак» не забил «Факелу» на выезде – 0:0. Литвинова удалили на 25-й минуте
23222 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» и «Факел» не забили, «Зенит» примет «Пари НН», ЦСКА против «Ахмата»
124222 минуты назад
Назад в детство: кэпсы, футбол, Халк против «Спартака»!
22 минуты назадТесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
У Ливая 0+0 в РПЛ за 9 матчей. В Кубке у форварда «Спартака» один гол
64 минуты назад
«Брентфорд» – «Манчестер Юнайтед». 0:1 – Маунт забил! Онлайн-трансляция
128 минут назадLive
У «Факела» при Шалимове 3 поражения и 2 ничьих. Клуб не побеждает с октября и идет последним в РПЛ
817 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева в гостях у «Осера», «Лион» принимает «Ланс», «Лилль» против «Марселя»
2122 минуты назадLive
26-летнего фаната зарезали во время драки ультрас «Интера» и «Аталанты». Его ударили ножом в спину
327 минут назад
«МЮ» выставил самый молодой стартовый состав в истории клуба в АПЛ – 22 года и 270 дней
232 минуты назад
«Ахмат» – ЦСКА. Мелкадзе и Файзуллаев в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
552 минуты назад
Егоров о Зиякове, показавшем Литвинову желтую до ВАР: «Позор, такое недопустимо на уровне РПЛ. Его нужно отправлять учиться заново. Чистейшая красная»
18сегодня, 12:12
Первая лига. «Урал» в гостях у «Родины», «Ротор» сыграет с «Енисеем», «Уфа» принимает «Нефтехимик»
25сегодня, 12:00Live
Капелло об ответном матче ЛЧ: «Интер» – сильнейшая команда Италии, но великолепное качество «Барсы» пугает. Шансы 50 на 50»
8сегодня, 11:57