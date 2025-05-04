«МЮ» планирует уволить сотрудницу, работающую в клубе дольше всех – 47 лет

Представительнице «Манчестер Юнайтед » в АПЛ и УЕФА Мэри Мэррон грозит увольнение по окончании сезона в связи с сокращением штата.

Сотрудники клуба в шоке, так как Мэррон работает в «МЮ» дольше всех – 47 лет, сообщает The Times.

Также она представляет клуб в контактах с Футбольной ассоциацией Англии и с командами-соперницами перед матчами. Кроме того, Мэррон озвучивает решения ВАР на «Олд Траффорд» на домашних играх.