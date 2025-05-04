У «Барселоны» 8 волевых побед в этом сезоне: 5 в Ла Лиге, по одной – в ЛЧ, Кубке и Суперкубке Испании

«Барселона» одержала 8 волевых побед в этом сезоне.

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Вальядолид » в 34-м туре Ла Лиги (2:1), уступая со счетом 0:1 после первого тайма.

В текущем сезоне каталонцы одержали 8 побед, уступая по ходу матчей. Пять раз это случалось в Ла Лиге , по одному – в Лиге чемпионов, Кубке Испании и Суперкубке страны.

«Блауграна» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 79 очков, и опережает «Реал» на 7 баллов. У мадридцев есть матч в запасе.