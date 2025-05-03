У «Барселоны» 13 побед и 2 ничьих в Ла Лиге в 2025 году. В следующем туре – «Реал»
Серия «Барселоны» без поражений в Ла Лиге достигла 15 матчей.
Команда Ханси Флика одолела «Вальядолид» (2:1) в 34-м туре.
В последний раз каталонцы уступали в чемпионате 21 декабря – «Атлетико» (1:2). С тех пор у «блауграны» 13 побед и 2 ничьих.
В следующем туре «Барселона» примет «Реал». Игра пройдет 11 мая.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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