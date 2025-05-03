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  • Игнашевич считает Акинфеева сильнейшим российским вратарем: «Несмотря на то, что есть Сафонов, Агкацев. Класс Игоря позволяет играть на самом высоком уровне даже в таком возрасте»
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Игнашевич считает Акинфеева сильнейшим российским вратарем: «Несмотря на то, что есть Сафонов, Агкацев. Класс Игоря позволяет играть на самом высоком уровне даже в таком возрасте»

Сергей Игнашевич назвал Игоря Акинфеева сильнейшим российским вратарем.

Игорь Акинфеев сейчас – сильнейший из российских вратарей?

– Думаю, да. Несмотря на то, что есть Матвей Сафонов, Станислав Агкацев и другие вратари.

Класс Игоря позволяет ему играть на самом высоком уровне даже в таком возрасте, – сказал бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич.

39-летний Акинфеев провел 24 матча за ЦСКА в нынешнем сезоне Мир РПЛ, 10 из них – на ноль. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoМатвей Сафонов
logoЦСКА
logoСтанислав Агкацев
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Игнашевич
logoИгорь Акинфеев
logoПСЖ
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