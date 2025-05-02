Станислав Черчесов: «Тренера Черчесова в «Спартаке» не было. Меня там не было с тем багажом, который есть сейчас»

Станислав Черчесов критично отозвался о периоде работы в «Спартаке».

Черчесов тренировал московскую команду в 2007-2008 годах.

«Когда меня про «Спартак » спрашивают, я не знаю, понимают ли люди, но я говорю: «В «Спартаке» тренера Черчесова не было». Это означает, что я не был тогда готовым тренером. Поэтому меня там, по большому счету, не было с тем багажом, который есть сейчас. Но этот год в «Спартаке» дал мне возможность в «Легии» выиграть чемпионство.

Без этого спартаковского опыта в Польше чемпионство мы бы не выиграли. Потому что я перенес опыт. А там мне не хватило опыта, когда команду надо было довести до чемпионства. Потому что были моменты, когда не команда должна была сама…

Я тогда дал осечку. Вожжи на скаку все равно надо держать, чтобы конь чувствовал, что им руководят», – заявил Черчесов в программе DASH на Okko Спорт.