Тер Стеген сыграет против «Вальядолида». Вратарь «Барсы» отсутствовал в составе с сентября из-за травмы

Марк-Андре тер Стеген возвращается в состав «Барселоны».

Голкипер появится в стартовом составе команды в матче 34-го тура Ла Лиги против «Вальядолида ».

Об этом заявил главный тренер каталонского клуба Ханси Флик .

Марк-Андре тер Стеген не играл с сентября 2024 года из-за травмы колена.

В нынешнем сезоне вратарь провел шесть матчей в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь .