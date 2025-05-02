Тер Стеген сыграет против «Вальядолида». Вратарь «Барсы» отсутствовал в составе с сентября из-за травмы
Марк-Андре тер Стеген возвращается в состав «Барселоны».
Голкипер появится в стартовом составе команды в матче 34-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».
Об этом заявил главный тренер каталонского клуба Ханси Флик.
Марк-Андре тер Стеген не играл с сентября 2024 года из-за травмы колена.
В нынешнем сезоне вратарь провел шесть матчей в чемпионате. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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