Пеп о будущем: «Сделаю паузу после окончания контракта с «Сити». Не знаю, закончу ли карьеру, но сделаю перерыв»

Пеп Гвардиола намерен сделать паузу в карьере после ухода из «Манчестер Сити».

Действующий контракт главного тренера «горожан» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Люди могут запомнить меня так, как хотят.

После окончания контракта с «Сити » я сделаю паузу. Я уверен. Не знаю, закончу ли я карьеру, но я собираюсь сделать перерыв», – сказал Гвардиола ESPN Brasil.