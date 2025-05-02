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Пеп о будущем: «Сделаю паузу после окончания контракта с «Сити». Не знаю, закончу ли карьеру, но сделаю перерыв»

Пеп Гвардиола намерен сделать паузу в карьере после ухода из «Манчестер Сити».

Действующий контракт главного тренера «горожан» рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Люди могут запомнить меня так, как хотят.

После окончания контракта с «Сити» я сделаю паузу. Я уверен. Не знаю, закончу ли я карьеру, но я собираюсь сделать перерыв», – сказал Гвардиола ESPN Brasil.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoПеп Гвардиола
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