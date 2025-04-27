Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля». А сколько матчей мы выиграли в ЛЧ – один, два? Мы всегда были машиной, но в этом сезоне недостаточно хороши»
Пеп Гвардиола не видит возможности признать сезон успешным.
– Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?
– Не-е-ет! Этот сезон не назвать хорошим. Мы на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля», это отнюдь не хорошо. А посмотрите на Лигу чемпионов – сколько матчей мы выиграли? Один? Два?
Мы всегда были машиной, но в этом сезоне недостаточно хороши. Впрочем, ущерб незначителен. Клубу нужно принять верные решения, чтобы следующий сезон сложился лучше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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