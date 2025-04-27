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  • Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля». А сколько матчей мы выиграли в ЛЧ – один, два? Мы всегда были машиной, но в этом сезоне недостаточно хороши»
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Гвардиола о сезоне «Ман Сити»: «Мы на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля». А сколько матчей мы выиграли в ЛЧ – один, два? Мы всегда были машиной, но в этом сезоне недостаточно хороши»

Пеп Гвардиола не видит возможности признать сезон успешным.

– Можно ли будет считать сезон успешным в случае завершения чемпионата в топ-5 и победы в Кубке Англии?

– Не-е-ет! Этот сезон не назвать хорошим. Мы на тысячу миллионов очков позади «Ливерпуля», это отнюдь не хорошо. А посмотрите на Лигу чемпионов – сколько матчей мы выиграли? Один? Два?

Мы всегда были машиной, но в этом сезоне недостаточно хороши. Впрочем, ущерб незначителен. Клубу нужно принять верные решения, чтобы следующий сезон сложился лучше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
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