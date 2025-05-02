Тюкавин допустил, что побьет рекорд Дзюбы: «Если буду забивать по 12−15 мячей за сезон – вполне реально»
Константин Тюкавин допустил, что побьет рекорд Артема Дзюбы.
На счету форварда «Акрона» 239 голов за карьеру, и он лидирует среди российских футболистов.
— Кто-то говорит, что матч с Гренадой был организован специально для рекорда Дзюбы. А я уверен, что и для всех остальных ребят игры за сборную имеют огромное значение. Ни у кого нет настроя вроде «хи-хи ха-ха, ну что это за соперник?»
— Побить рекорд Дзюбы — это для тебя цель?
— Конечно, будем стараться. Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12−15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать, — сказал нападающий «Динамо», восстанавливающийся от травмы «крестов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости