Тюкавин допустил, что побьет рекорд Дзюбы: «Если буду забивать по 12−15 мячей за сезон – вполне реально»

Константин Тюкавин допустил, что побьет рекорд Артема Дзюбы.

На счету форварда «Акрона » 239 голов за карьеру, и он лидирует среди российских футболистов.

— Кто-то говорит, что матч с Гренадой был организован специально для рекорда Дзюбы . А я уверен, что и для всех остальных ребят игры за сборную имеют огромное значение. Ни у кого нет настроя вроде «хи-хи ха-ха, ну что это за соперник?»

— Побить рекорд Дзюбы — это для тебя цель?

— Конечно, будем стараться. Сколько он там забил за карьеру? Если буду забивать каждый сезон по 12−15 мячей, то это вполне реально. Но карьера по-всякому может сложиться, не буду загадывать, — сказал нападающий «Динамо », восстанавливающийся от травмы «крестов».