Отец Ямаля: «Плохо отношусь к тому, что о Ламине дурно отзываются. Фанаты «Барселоны» ничего не говорят о молодежи «Реала». Нужно радоваться за 17-летнего со 100 матчами за «Барсу», а не ругаться»

Отцу Ламина Ямаля не нравятся оскорбительные комментарии о его сыне.

«Он не только игрок «Барселоны», но и игрок сборной Испании, он бьется за обе команды. Да здравствует «Барселона », да здравствует Испания!

Нужно радоваться за 17-летнего парня, который уже провел 100 игр за «Барселону», мы все должны гордиться им, а не ругаться из-за того, за какую команду он играет.

Я очень плохо отношусь к тому, что о нем дурно отзываются. Те, кто поддерживают «Барселону», ничего не говорят о молодых игроках «Реала », – сказал Мунир Насрауи в эфире El Chiringuito TV.

Отец Ямаля: «Мы еще даже 10% того, что он способен показать, не видели. Никто его не остановит»