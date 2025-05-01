Отец Ямаля: «Мы еще даже 10% того, что он способен показать, не видели. Никто его не остановит»
Отец Ламина Ямаля уверен, что потенциал его сына еще не раскрыт.
Мунир Насрауи дал комментарий El Chiringuito TV после игры 17-летнего вингера «Барселоны» против «Интера» (3:3) в Лиге чемпионов.
«Он работает с пятилетнего возраста, никто его не остановит. Мы еще даже 10% того, что он способен показать, не видели, я вас уверяю», – заявил отец Ямаля.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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