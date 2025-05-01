Ротен о Ямале: «Мы должны сравнивать его с Месси – лучшим игроком в мире и, возможно, лучшим в истории. Они гении»

Жером Ротен считает, что Ламина Ямаля можно сравнивать с Лионелем Месси.

«Это новый Месси? Он на верном пути. Все футбольные фанаты говорят, что его вчерашняя игра [против «Интера » в Лиге чемпионов] была потрясающей по нескольким параметрам: энергия, концентрация, техничность, движения... У него было все. Он из тех игроков, которые стараются что-то придумать, но при этом редко теряют мяч. Он играл ключевую роль и задал тон матчу. Я говорю ему «браво», он поразил меня.

Не хотелось, чтобы этот матч заканчивался. Как только он [Ямаль ] касается мяча, что-то происходит. Мы не должны бояться наивысших похвал и сравнений. Мы имеем дело с гением, его тренер и соперники тоже так считают. Такова реальность. Мы должны сравнивать его с Месси , лучшим игроком в мировом футболе и, возможно, лучшим игроком в истории. Мы говорим о гениях», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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