«МЮ» – единственный клуб без поражений в еврокубках. У команды 8 побед и 5 ничьих в этой ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» остается единственным клубом без поражений в еврокубках.
Сегодня команда Рубена Аморима разгромила «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:0).
На счету манкунианцев теперь восемь побед и пять ничьих в текущем розыгрыше турнира. До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед» был Эрик тен Хаг.
Все остальные участники еврокубков в этом сезоне проиграли минимум один матч.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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