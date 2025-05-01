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«МЮ» – единственный клуб без поражений в еврокубках. У команды 8 побед и 5 ничьих в этой ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» остается единственным клубом без поражений в еврокубках.

Сегодня команда Рубена Аморима разгромила «Атлетик» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:0). 

На счету манкунианцев теперь восемь побед и пять ничьих в текущем розыгрыше турнира. До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед» был Эрик тен Хаг.

Все остальные участники еврокубков в этом сезоне проиграли минимум один матч. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАтлетик
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
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