«Манчестер Юнайтед» остается единственным клубом без поражений в еврокубках.

Сегодня команда Рубена Аморима разгромила «Атлетик » в первом матче 1/2 финала Лиги Европы (3:0).

На счету манкунианцев теперь восемь побед и пять ничьих в текущем розыгрыше турнира. До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед » был Эрик тен Хаг.

Все остальные участники еврокубков в этом сезоне проиграли минимум один матч.