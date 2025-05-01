Лукин о поражении от «Зенита»: «Достаточно спорное судейство. ЦСКА возьмет реванш в Москве. Мы пройдем дальше»
ЦСКА уступил Зениту (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Лукин получил повреждение во втором тайме, но он смог продолжить матч.
– Как случилась травма?
– Если честно, не очень понял. Выбивал мяч, выиграл единоборство и потом попали, даже не понял, чем. Пошла кровь. Потом перевязали.
В целом нормально себя чувствовал. Сейчас немного кружится [голова]. Сейчас зашили голову, и чувствую себя нормально. Конечно, мы недовольны. Мы ехали за победой.
Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но было достаточно спорных единоборств, когда было «50 на 50».
– Что сказал Марко Николич?
– Пока ничего. Мы недовольны, он тоже, мы бьемся за эмблему, бьемся за Марко. Конечно, мы возьмем реванш в Москве.
Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше, – сказал защитник ЦСКА Матвей Лукин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий