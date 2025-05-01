Лукин о поражении от «Зенита»: «Достаточно спорное судейство. ЦСКА возьмет реванш в Москве. Мы пройдем дальше»

Матвей Лукин заявил, что ЦСКА возьмет реванш у «Зенита».

ЦСКА уступил Зениту (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Лукин получил повреждение во втором тайме, но он смог продолжить матч.

– Как случилась травма?

– Если честно, не очень понял. Выбивал мяч, выиграл единоборство и потом попали, даже не понял, чем. Пошла кровь. Потом перевязали.

В целом нормально себя чувствовал. Сейчас немного кружится [голова]. Сейчас зашили голову, и чувствую себя нормально. Конечно, мы недовольны. Мы ехали за победой.

Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить об этом, но было достаточно спорных единоборств, когда было «50 на 50».

– Что сказал Марко Николич?

– Пока ничего. Мы недовольны, он тоже, мы бьемся за эмблему, бьемся за Марко. Конечно, мы возьмем реванш в Москве.

Они приедут к нам, им будет очень нелегко. Уверен, мы пройдем дальше, – сказал защитник ЦСКА Матвей Лукин .