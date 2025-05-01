Фердинанд о Ямале: «Он на другом уровне по сравнению с любым игроком топ-5 лиг мира с точки зрения чистого футбольного таланта. Ему 17 лет – невероятно»

Рио Фердинанд назвал Ламина Ямаля лучшим игроком топ-5 лиг.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона » сыграла вничью с «Интером » (3:3). Ямаль отметился забитым голом на 24-й минуте.

«С точки зрения чистого футбольного таланта я готов зайти так далеко, чтобы сказать, что Ламин Ямаль находится на другом уровне по сравнению с любым игроком, выступающим в топ-5 лиг мирового футбола.

Ему 17 лет – это действительно невероятно», – написал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».