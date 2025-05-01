Мяч дважды попал в перекладину ворот «Интера» после ударов Ямаля. В 1-м тайме Зоммер отбил мяч в каркас ворот, во 2-м вингер «Барсы» перебросил вратаря
Ламин Ямаль дважды пробил в каркас ворот в матче с «Интером».
В первом полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» и «Интер» сыграли вничью (3:3). Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 87-й минуте матча Ямаль ударом из пределов штрафной перебросил Яна Зоммера, но мяч попал в перекладину ворот «нерадзурри».
В 1-м тайме после удара 17-летнего вингера «Барселоны» мяч в перекладину отбил сам Зоммер.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости