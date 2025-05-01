Мяч дважды попал в перекладину ворот «Интера» после ударов Ямаля. В 1-м тайме Зоммер отбил мяч в каркас ворот, во 2-м вингер «Барсы» перебросил вратаря

Ламин Ямаль дважды пробил в каркас ворот в матче с «Интером».

В первом полуфинале Лиги чемпионов «Барселона » и «Интер » сыграли вничью (3:3). Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 87-й минуте матча Ямаль ударом из пределов штрафной перебросил Яна Зоммера, но мяч попал в перекладину ворот «нерадзурри».

В 1-м тайме после удара 17-летнего вингера «Барселоны» мяч в перекладину отбил сам Зоммер.