  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аббосбек Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию, я всегда за свою родину. У вас тоже сильный состав: Головин и много звезд»
38

Аббосбек Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию, я всегда за свою родину. У вас тоже сильный состав: Головин и много звезд»

Аббосбек Файзуллаев считает, что Узбекистан сейчас сильнее России в футболе.

– Согласен, что в Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звезд.

Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

У кого больше шансов выиграть в личной встрече: у сборной Узбекистана или России?

– Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoАббосбек Файзуллаев
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoЦСКА
logoСборная России по футболу
logoСборная Узбекистана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoМонако
logoвысшая лига Узбекистан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев о «Спартаке»: «Таких слабых защитников давненько не было, усиления требуют все четыре позиции. Не вижу, в чем «Спартак» мощнее ЦСКА»
5025 апреля, 11:36
«Файзуллаев сдал физически и стал никакой. Захвалили его – чуть ли не «Реал» пророчили!» Пономарев о хавбеке ЦСКА
4522 апреля, 17:14
Главные новости
«Локомотиву» интересны Комличенко и Сутормин из «Ростова» и Вера, Руденко и Фаринья из «Химок» (Иван Карпов)
129 минут назад
Самошников травмировался в конце 2-го тайма матча с «Ростовом». Защитника «Локо» унесли с поля на носилках
317 минут назад
«Локомотив» 4 сезона без трофеев. Последняя победа – в Кубке в 2021-м
2019 минут назад
«Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России
1820 минут назад
«Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Ростову» в полуфинале Пути регионов – 0:2! Голенков и Осипенко забили, гол Комличенко не засчитали из-за офсайда, пенальти на Кучаеве отменили из-за симуляции
10220 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/2 финала. Этап 2. «Локомотив» проиграл «Ростову»
45921 минуту назад
Шансы «Интера» на выезде с «Барсой» малы, а вот новые игроки могут побороться за бонус 100 000 рублей от БЕТСИТИ
221 минуту назадРеклама
Москалев показал Кучаеву желтую за симуляцию и отменил пенальти в ворота «Локо» после повтора
752 минуты назадФото
Дзюба о возвращении российских команд: «Через сезон стоит ждать, наверное. Я это вряд ли уже зацеплю»
1156 минут назад
Фанаты «Локо» скандировали «Fan ID – убийца футбола» на матче с «Ростовом» в Кубке
1257 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Пике о полуфинале ЛЧ: «Барса» – небольшой фаворит, у «Интера» были проблемы в последних матчах. Мы увидим две отличных игры»
4 минуты назад
Виктория Бекхэм высмеяла внешний вид Дэвида, пока он работал в саду: «Мне нравятся твои носки. Ты ведь знаешь, что женат на иконе стиля?». Экс-игрок выращивает редис: «Она только что съела пять – вымытых, естественно»
618 минут назадФото
Бабаев о легионерах ЦСКА: «Костяк команды должен быть российским, безусловно. Будем стараться соблюдать баланс»
126 минут назад
Мать Мбаппе о критике после вылета «Кана»: «Килиан вложил собственные деньги. Я говорила ему, что нужно уходить, если вам не рады, но он убедил меня в обратном»
336 минут назад
Тимощук про РПЛ: «Отставание от «Краснодара» выглядит не катастрофически, но не оптимистично. «Зенит» верит, что шанс на столь долгожданный и нужный титул есть»
540 минут назад
Лига чемпионов Азии. 1/2 финала. «Аль-Наср» Роналду против «Кавасаки»
1751 минуту назадLive
ВАР проверил подкат Баринова против Кучаева на предмет прямой красной. Арбитр не показал хавбеку «Локо» карточку
2сегодня, 16:09
Мбаппе, Кунде, Салиба, Олисе и Меньян – номинанты на приз лучшему французскому игроку за границей от Национального союза футболистов
12сегодня, 15:54
Энрике из «ПСЖ», Хюттер из «Монако», Женезьо из «Лилля» – среди претендентов на приз лучшему тренеру сезона в Лиге 1
4сегодня, 15:53
Батраков заводил болельщиков и кричал в мегафон на фан-секторе «Локомотива» на матче с «Ростовом» в Кубке. Хавбек пропускает игру из-за дисквалификации
сегодня, 15:47Видео