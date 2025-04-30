Аббосбек Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию, я всегда за свою родину. У вас тоже сильный состав: Головин и много звезд»
Аббосбек Файзуллаев считает, что Узбекистан сейчас сильнее России в футболе.
– Согласен, что в Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звезд.
Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.
– У кого больше шансов выиграть в личной встрече: у сборной Узбекистана или России?
– Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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