Аббосбек Файзуллаев: «Узбекистан обыграл бы Россию, я всегда за свою родину. У вас тоже сильный состав: Головин и много звезд»

Аббосбек Файзуллаев считает, что Узбекистан сейчас сильнее России в футболе.

– Согласен, что в Узбекистане сейчас одно из сильнейших поколений футболистов. Сравнить его с российским поколением? У сборной России тоже сильный состав. Видел несколько матчей, хоть они и были не с такими сильными соперниками, но состав сильный: Головин и много звезд.

Думаю, если Россию вернут на международную арену, то сборная всегда будет бороться.

– У кого больше шансов выиграть в личной встрече: у сборной Узбекистана или России?

– Я всегда за свою родину. Для меня Узбекистан обыграл бы Россию, – сказал полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана.