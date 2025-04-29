Пожизненную премиум-подписку на сайт эскорт-услуг получили игроки и сотрудники «Атлетик Палермо» от спонсора за выход в Серию D

Игроки «Атлетик Палермо» получили пожизненную премиум-подписку на эскорт-услуги.

Такой подарок игроки и сотрудники итальянского клуба получили от своего спонсора Escort Advisor, сайта по подбору эскорт-моделей, за выход в Серию D. Сайт поддерживает команду с 2024 года.

В воскресенье игрокам и тренерскому штабу команды вручили большой конверт, на котором было написано: «Молодцы, ребята! У нас для вас подарок».

«Удивленные и довольные лица игроков, получивших этот подарок, – один из моментов, которые я сохраню в памяти об этом сезоне.

С 2016 года я мечтал вывести этот клуб в Серию D. В последние полтора года Escort Advisor был среди наших спонсоров и всегда поддерживал нас», – сказал президент клуба Гаэтано Конте.

«Мы хотим отпраздновать это выдающееся достижение конкретным жестом. Мы гордимся тем, что были с командой в этом исключительном сезоне, который войдет в историю.

Сейчас пришло время насладиться заслуженным отдыхом – возможно, с небольшим поощрением: игроки и штаб смогут без ограничений просматривать весь контент на нашем сайте», – заявил генеральный директор Escort Advisor Майк Морра.

Премиум-подписка позволяет разблокировать все материалы и профили на Escort Advisor без ограничений. Игроки встретили подарок с восторгом.