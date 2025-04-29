Тимбер рукой держал Хвичу и повалил вингера «ПСЖ» в штрафной «Арсенала». Винчич не назначил пенальти

Судья не назначил пенальти за задержку Хвичи Кварацхелии Юрриеном Тимбером.

«Арсенал» принимает «ПСЖ» (0:1, первый тайм) в полуфинале Лиги чемпионов . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 16-й минуте вингер парижан Хвича Кварацхелия прорвался в штрафную «канониров» мимо трех игроков соперника. Защитник Юрриен Тимбер пытался задержать грузинского игрока, обхватив рукой спереди и повалив его на газон.

Главный арбитр встречи Славко Винчич не назначил пенальти в пользу «ПСЖ ».

Также в первом тайме «Арсенал » претендовал на пенальти после стыка в штрафной парижан Микеля Мерино и Жоау Невеша на 38-й минуте, однако португалец успел сыграть в мяч. Судья не зафиксировал нарушения.

Изображения: кадры из трансляции