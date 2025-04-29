Тимбер рукой держал Хвичу и повалил вингера «ПСЖ» в штрафной «Арсенала». Винчич не назначил пенальти
Судья не назначил пенальти за задержку Хвичи Кварацхелии Юрриеном Тимбером.
«Арсенал» принимает «ПСЖ» (0:1, первый тайм) в полуфинале Лиги чемпионов. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 16-й минуте вингер парижан Хвича Кварацхелия прорвался в штрафную «канониров» мимо трех игроков соперника. Защитник Юрриен Тимбер пытался задержать грузинского игрока, обхватив рукой спереди и повалив его на газон.
Главный арбитр встречи Славко Винчич не назначил пенальти в пользу «ПСЖ».
Также в первом тайме «Арсенал» претендовал на пенальти после стыка в штрафной парижан Микеля Мерино и Жоау Невеша на 38-й минуте, однако португалец успел сыграть в мяч. Судья не зафиксировал нарушения.
Изображения: кадры из трансляции
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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