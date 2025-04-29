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  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров о пиве на стадионах: «Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным»
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Гендиректор «Динамо» Пивоваров о пиве на стадионах: «Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным»

Клубы Мир РПЛ готовят обращение с просьбой возобновить продажу пива на стадионах.

Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

– Есть ли у вас какая-то информация по возвращению пива?

– Что касается законопроекта, движения нет. На многих совещаниях за последние годы мы слышали, что скоро это будет. Последний раз об этом говорил министр спорта.

Клубы РПЛ планируют сделать большое обращение. Мы в ожидании решения, которое считаем очевидным. Футбол выполняет для общества культурно-досуговую роль, и пиво будет важным элементом увеличения посещаемости.

– Пьете ли вы пиво? Будет ли кто-то из клуба особенно рад соглашению?

– У нас тренерский штаб из пивной страны. Это все, что я могу сказать. Пиво мы рассматриваем как досуговый напиток. Это элемент праздника для болельщиков и та сфера, в которой мы с «Балтикой» договорились двигаться вперед, – сказал Пивоваров. 

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Пиво – это некий спутник досуга, праздника. Поддерживаем инициативу его возвращения. Это вопрос изменения формата проведения времени на футболе»

«Динамо» и пивоваренная компания «Балтика» стали партнерами. Безалкогольное пиво будет представлено на мероприятиях клуба

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoДмитрий Пивоваров
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
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