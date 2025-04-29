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  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Пиво – это некий спутник досуга, праздника. Поддерживаем инициативу его возвращения. Это вопрос изменения формата проведения времени на футболе»
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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Пиво – это некий спутник досуга, праздника. Поддерживаем инициативу его возвращения. Это вопрос изменения формата проведения времени на футболе»

Павел Пивоваров поддержал возвращение пива на стадионы.

«Конечно, мы последовательно уже много лет поддерживаем инициативу этот запрет отменить, поскольку это прежде всего даже не вопрос чисто экономический, так как прямой экономический эффект – он небольшой от реализации на стадионах пива.

Это вопрос изменения формата проведения времени на футболе. Соответственно, не только формата, а и количества времени, которое можно провести.

Пиво – это все-таки некий спутник досуга, праздника, который мы пытаемся организовать для наших болельщиков, конечно, это вопросы посещаемости, дальше уже каскадом средний чек и привлечение других способов, поскольку увеличение посещаемости к этому всегда ведет. 

Поэтому да, это важный момент для футбола. Большинство субъектов футбола и лично футбольный клуб «Динамо» поддерживают инициативу возвращения пива», – сказал генеральный директор «Динамо». 

«Динамо» и пивоваренная компания «Балтика» стали партнерами. Безалкогольное пиво будет представлено на мероприятиях клуба

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
алкоголь и спорт
Павел Пивоваров
logoДинамо Москва
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