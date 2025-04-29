Гави отпраздновал победу в Кубке Испании перед Асенсио, а затем взял у фаната флаг с надписью «Гави или свинец. Антимадридисты» и повязал на пояс

Гави вел себя провокационно после победы над «Реалом».

«Барселона » одолела мадридцев в финале Кубка Испании – 3:2.

La Razon передает, что после сигнала об окончании игры полузащитник «блауграны» направился прямо к защитнику «Реала » Раулю Асенсио и отпраздновал победу у него на глазах.

Спустя некоторое время 20-летний футболист взял у болельщика флаг с надписью «Гави или свинец. Антимадридисты» (отсылка к принципу картеля Пабло Эскобара «серебро или свинец» – Спортс”) и повязал его на пояс. С ним же хавбек был и в раздевалке.