Гави отпраздновал победу в Кубке Испании перед Асенсио, а затем взял у фаната флаг с надписью «Гави или свинец. Антимадридисты» и повязал на пояс
Гави вел себя провокационно после победы над «Реалом».
«Барселона» одолела мадридцев в финале Кубка Испании – 3:2.
La Razon передает, что после сигнала об окончании игры полузащитник «блауграны» направился прямо к защитнику «Реала» Раулю Асенсио и отпраздновал победу у него на глазах.
Спустя некоторое время 20-летний футболист взял у болельщика флаг с надписью «Гави или свинец. Антимадридисты» (отсылка к принципу картеля Пабло Эскобара «серебро или свинец» – Спортс”) и повязал его на пояс. С ним же хавбек был и в раздевалке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Razon
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