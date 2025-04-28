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«Атлетико» – фаворит в борьбе за Нуньеса. «Ливерпуль» хочет 40-45 млн евро и может отпустить Дарвина в аренду с выкупом

«Атлетико» может подписать Дарвина Нуньеса в случае ухода Анхеля Корреа.

As сообщает, что подписание форварда «Ливерпуля» представляется руководству испанского клуба эффективным решением возможной проблемы с атакой. Тратить большие деньги на усиление этой линии не готовы.

Утверждается, что английская команда уже уведомила Нуньеса о том, что он не входит в планы на следующий сезон.

На уругвайца претендует «Ноттингем Форест», однако именно «Атлетико» называется фаворитом.

«Ливерпуль» захочет компенсировать часть средств, потраченных на Дарвина в 2022 году (75+25 млн евро). Он будет готов рассмотреть вариант с отправкой нападающего в аренду с правом выкупа, превращающимся в обязательство при достижении определенных показателей. «Красные» рассчитывают выручить 40-45 млн в конечном счете.

В этом сезоне Нуньес забил 5 голов в 26 играх в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакоиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoДарвин Нуньес
logoпремьер-лига Англия
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoАнхель Корреа
logoЛиверпуль
деньги
возможные трансферы
logoНоттингем Форест
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