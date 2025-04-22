Нуньес покинет «Ливерпуль» летом. Форварда купили за 75+25 млн евро в 2022-м (Фабрицио Романо)

Дарвин Нуньес покинет «Ливерпуль» летом.

Как сообщает Фабрицио Романо, уругвайский нападающий почти наверняка уйдет из английского клуба по окончании сезона. Такой сценарий поддерживают и представители «Ливерпуля», и сторона игрока.

Отмечается, что в январе Нуньес был близок к переходу в саудовский «Аль-Наср», но в итоге мерсисайдцы отказались продавать его по ходу сезона.

Дарвин перешел в состав «красных» из «Бенфики» за 75+25 млн евро в 2022 году. В текущем сезоне АПЛ он провел 25 матчей и забил 5 голов. Его статистику можно найти здесь .