Мбаппе обогнал Роналду по голам за «Реал» в дебютном сезоне – у Килиана 34 мяча. Рекорд у Саморано – 37

Килиан Мбаппе опередил Криштиану Роналду по голам в первом сезоне за «Реал».

Форвард забил «Барселоне» в финале Кубка Испании после выхода на замену.

Теперь на счету француза 34 гола в официальных играх за мадридцев. Роналду в своем дебютном сезоне отметился 33 мячами.

Больше Мбаппе забивали только Фернандо Саньюдо в сезоне-1934/35 (36) и Иван Саморано в сезоне-1992/93 (37).

Подробно со статистикой Килиана можно ознакомиться здесь .