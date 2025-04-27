Мбаппе обогнал Роналду по голам за «Реал» в дебютном сезоне – у Килиана 34 мяча. Рекорд у Саморано – 37
Килиан Мбаппе опередил Криштиану Роналду по голам в первом сезоне за «Реал».
Форвард забил «Барселоне» в финале Кубка Испании после выхода на замену.
Теперь на счету француза 34 гола в официальных играх за мадридцев. Роналду в своем дебютном сезоне отметился 33 мячами.
Больше Мбаппе забивали только Фернандо Саньюдо в сезоне-1934/35 (36) и Иван Саморано в сезоне-1992/93 (37).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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