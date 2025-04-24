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  • Анри – лучший нападающий в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Ширер – 2-й, Кейн – 4-й, Суарес – 10-й
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Анри – лучший нападающий в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Ширер – 2-й, Кейн – 4-й, Суарес – 10-й

Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших нападающих в истории АПЛ.

Выступавший за «Арсенал» француз занял первую строчку в списке, составленном GiveMeSport на основании таких критериев, как результативность футболистов, индивидуальные награды, завоеванные титулы и важность для клубов.

В топ-25 попали:

1. Тьерри Анри – 175 голов в АПЛ.

2. Алан Ширер – 260.

3. Уэйн Руни – 208.

4. Харри Кейн – 213.

5. Серхио Агуэро – 184.

6. Эрик Кантона – 70.

7. Деннис Бергкамп – 87.

8. Энди Коул – 187.

9. Дидье Дрогба – 104.

10. Луис Суарес – 69.

11. Робин ван Перси – 144.

12. Майкл Оуэн – 150.

13. Руд ван Нистелрой – 95.

14. Иан Райт – 113.

15. Джейми Варди – 143.

16. Димитар Бербатов – 94.

17. Дуайт Йорк – 123.

18. Робби Фаулер – 162.

19. Эрлинг Холанд – 84.

20. Тедди Шерингем – 146.

21. Джимми Флойд Хасселбайнк – 127.

22. Фернандо Торрес – 85.

23. Лес Фердинанд – 149.

24. Джермейн Дефо – 163.

25. Робби Кин – 125.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoМайкл Оуэн
logoЛестер
logoФернандо Торрес
logoДимитар Бербатов
logoТьерри Анри
logoДжейми Варди
logoЧелси
logoМанчестер Юнайтед
logoБлэкберн
logoДидье Дрогба
logoАрсенал
Иан Райт
logoРобби Фаулер
logoДжермейн Дефо
logoДуайт Йорк
logoХарри Кейн
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoРобби Кин
logoМанчестер Сити
logoРуд ван Нистелрой
logoТедди Шерингем
logoДжимми Флойд Хасселбайнк
logoпремьер-лига Англия
Лес Фердинанд
logoЛуис Суарес
logoСерхио Агуэро
logoЭрик Кантона
logoАлан Ширер
logoРобин ван Перси
logoНьюкасл
logoЭнди Коул
logoУэйн Руни
logoДеннис Бергкамп
logoТоттенхэм
logoЭрлинг Холанд
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