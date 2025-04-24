Анри – лучший нападающий в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Ширер – 2-й, Кейн – 4-й, Суарес – 10-й
Выступавший за «Арсенал» француз занял первую строчку в списке, составленном GiveMeSport на основании таких критериев, как результативность футболистов, индивидуальные награды, завоеванные титулы и важность для клубов.
В топ-25 попали:
1. Тьерри Анри – 175 голов в АПЛ.
2. Алан Ширер – 260.
3. Уэйн Руни – 208.
4. Харри Кейн – 213.
5. Серхио Агуэро – 184.
6. Эрик Кантона – 70.
7. Деннис Бергкамп – 87.
8. Энди Коул – 187.
9. Дидье Дрогба – 104.
10. Луис Суарес – 69.
11. Робин ван Перси – 144.
12. Майкл Оуэн – 150.
13. Руд ван Нистелрой – 95.
14. Иан Райт – 113.
15. Джейми Варди – 143.
16. Димитар Бербатов – 94.
17. Дуайт Йорк – 123.
18. Робби Фаулер – 162.
19. Эрлинг Холанд – 84.
20. Тедди Шерингем – 146.
21. Джимми Флойд Хасселбайнк – 127.
22. Фернандо Торрес – 85.
23. Лес Фердинанд – 149.
24. Джермейн Дефо – 163.
25. Робби Кин – 125.
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