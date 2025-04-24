Анри – лучший нападающий в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Ширер – 2-й, Кейн – 4-й, Суарес – 10-й

Тьерри Анри возглавил рейтинг лучших нападающих в истории АПЛ.

Выступавший за «Арсенал » француз занял первую строчку в списке, составленном GiveMeSport на основании таких критериев, как результативность футболистов, индивидуальные награды, завоеванные титулы и важность для клубов.

В топ-25 попали:

1. Тьерри Анри – 175 голов в АПЛ .

2. Алан Ширер – 260.

3. Уэйн Руни – 208.

4. Харри Кейн – 213.

5. Серхио Агуэро – 184.

6. Эрик Кантона – 70.

7. Деннис Бергкамп – 87.

8. Энди Коул – 187.

9. Дидье Дрогба – 104.

10. Луис Суарес – 69.

11. Робин ван Перси – 144.

12. Майкл Оуэн – 150.

13. Руд ван Нистелрой – 95.

14. Иан Райт – 113.

15. Джейми Варди – 143.

16. Димитар Бербатов – 94.

17. Дуайт Йорк – 123.

18. Робби Фаулер – 162.

19. Эрлинг Холанд – 84.

20. Тедди Шерингем – 146.

21. Джимми Флойд Хасселбайнк – 127.

22. Фернандо Торрес – 85.

23. Лес Фердинанд – 149.

24. Джермейн Дефо – 163.

25. Робби Кин – 125.