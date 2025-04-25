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«Реал» настроен играть в финале Кубка Испании. Руководство клуба запланировало рейс в Севилью (Relevo)

«Реал» настроен играть в финале Кубка Испании, несмотря на заявления про судей.

В субботу мадридский клуб сыграет с «Барселоной» в финале Кубка Испании. Игра состоится в Севилье, начало – в 23:00 по московскому времени. 

Как сообщает Хавьер Родригес Паскаль из Relevo, на данный момент в «Реал Мадрид» уверены, что финал Кубка состоится.

Руководство клуба уже запланировало рейс в Севилью на завтра, на 13:00 по местному времени.

Сегодня стало известно, что в «Реале» считают неприемлемыми публичные заявления, сделанные арбитрами, назначенными на финал Кубка Испании. Клуб выступил с осуждением слов рефери.

Ранее «Мадрид» отменил пресс-конференцию Карло Анчелотти и Луки Модрича, открытую тренировку в Севилье и фотосессию Анчелотти с тренером каталонцев Ханси Фликом перед финальным матчем. Также «Мадрид» пропустит торжественный ужин, который организовала Королевская испанская федерация футбола (RFEF), на мероприятии будут присутствовать руководители федерации, «Барселоны» и другие гости.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Хавьера Родригеса
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