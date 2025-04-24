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  • Суд, отклонивший претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора, признал свою некомпетентность, дело рассмотрят в Национальном суде. Игроки смогут доиграть сезон за «Барсу» (Mundo Deportivo)
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Суд, отклонивший претензии Ла Лиги по регистрации Ольмо и Виктора, признал свою некомпетентность, дело рассмотрят в Национальном суде. Игроки смогут доиграть сезон за «Барсу» (Mundo Deportivo)

Дело Дани Ольмо и Пау Виктора рассмотрят в Национальном суде Испании.

2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах каталонцев с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен. Однако позднее Высший совет по спорту (CSD) все же утвердил регистрацию игроков, а Ла Лига подала апелляцию.

По информации Mundo Deportivo, административный суд, отклонивший ходатайство о временном приостановлении решения CSD по регистрации игроков, признал себя некомпетентным в данном вопросе. Дело было передано в Национальный суд, который вынесет решение, когда получит всю необходимую для этого информацию.

Изначально предполагалось, что вопрос о регистрации Ольмо и Виктора будет решен на этой неделе, однако после передачи дела в вышестоящий орган на вынесение решение потребуется больше времени. Таким образом, вероятнее всего, футболисты смогут сыграть с «Реалом» в финале Кубка Испании и завершить сезон в Ла Лиге.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoЛа Лига
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
logoКубок Испании
logoРеал Мадрид
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