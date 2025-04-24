Капсула времени: исследуйте архивы Спортса’’ и находите призы

Проект Спортса” и Лиги Ставок.

Привет! Мы запускаем проект «Капсула времени». Он поможет вам окунуться в прошлое и отыскать в архивах Спортса” важнейшие события спорта в истории не только России, но и всего мира.

Найдите на сайте 10 определенных материалов редакции, посвященных памятным моментам. Чтобы поиск стал еще интереснее, в каждом материале мы спрятали специальный приз – капсулу времени от Лиги Ставок:

В каждой капсуле хранится уникальный промокод на 22 000 ₽.

Одна капсула рассчитана на одно открытие. Фрибет из капсулы достается первому читателю, который ее нашел и открыл.

Один читатель может найти и забрать фрибет только из одной капсулы. Если вы первым нашли несколько капсул, то сможете забрать награду только за ту, что попалась вам в первую очередь.

Десять капсул разбросаны по материалам из разных времен. Чтобы немного облегчить жизнь искателям, мы поделимся темами-подсказками этих материалов:

1. Победа Лео Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.

2. Кирилл Капризов, «Миннесота», старт карьеры в НХЛ.

3. «Рука бога» Диего Марадоны.

4. Величие Усэйна Болта на Олимпиаде в Пекине.

5. Последний бой Хабиба Нурмагомедова в карьере.

6. Драма Евгения Плющенко на Олимпиаде в Сочи.

7. Первая победа Елены Исинбаевой после пяти лет без титулов.

8. Вторая Суперсерия СССР и Канады, прошедшая в 1974-м.

9. Льюис Хэмилтон и повторение рекорда Михаэля Шумахера.

10. Невероятное выступление Майкла Фелпса на Олимпиаде-2008.

Проект продлится до момента, как пользователи найдут все капсулы. Так что поспешите найти свой приз – пользуйтесь тегами Спортса”, тогда точно отыщете все спрятанные капсулы.

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