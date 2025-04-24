Александр Мостовой: «Мы с Барко где-то по мысли похожи, он хороший футболист. Но знаете, в чем разница? Я за карьеру столько голов забил – он и половину не забьет, наверное»
Александр Мостовой сравнил себя с футболистом «Спартака» Эсекиэлем Барко.
«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи.
Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции. Барко, наверное, и половину не забьет. Все думают, это так просто. А ты когда смотришь, как карьеру заканчиваешь, а у тебя 200 голов на высшем уровне. Если бы играл в России, еще забил бы.
Но Барко – хороший футболист», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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