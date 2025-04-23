«Реалу» нравится Хейсен, но в клубе сомневаются в необходимости платить 58 млн евро за 20-летнего защитника с учетом прогресса Асенсио (As)
В «Реале» не уверены в покупке Дина Хейсена.
Ранее сообщалось, что «Челси» лидирует в борьбе за защитника «Борнмута».
По данным As «Реалу» тоже нравится Хейсен, отступные которого составляют 58 млн евро.
Однако, столь серьезные финансовые вложения в 20-летнего защитника вызывают некоторые сомнения в мадридском клубе. Особенно с учетом появления Рауля Асенсио в первой команде.
Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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