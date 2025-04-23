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  • «Реалу» нравится Хейсен, но в клубе сомневаются в необходимости платить 58 млн евро за 20-летнего защитника с учетом прогресса Асенсио (As)
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«Реалу» нравится Хейсен, но в клубе сомневаются в необходимости платить 58 млн евро за 20-летнего защитника с учетом прогресса Асенсио (As)

В «Реале» не уверены в покупке Дина Хейсена.

Ранее сообщалось, что «Челси» лидирует в борьбе за защитника «Борнмута».

По данным As «Реалу» тоже нравится Хейсен, отступные которого составляют 58 млн евро.

Однако, столь серьезные финансовые вложения в 20-летнего защитника вызывают некоторые сомнения в мадридском клубе. Особенно с учетом появления Рауля Асенсио в первой команде.

Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
logoДин Хейсен
logoБорнмут
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoЧелси
logoРауль Асенсио
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