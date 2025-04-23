«Реалу» нравится Хейсен, но в клубе сомневаются в необходимости платить 58 млн евро за 20-летнего защитника с учетом прогресса Асенсио (As)

В «Реале» не уверены в покупке Дина Хейсена.

Ранее сообщалось , что «Челси » лидирует в борьбе за защитника «Борнмута ».

По данным As «Реалу » тоже нравится Хейсен , отступные которого составляют 58 млн евро.

Однако, столь серьезные финансовые вложения в 20-летнего защитника вызывают некоторые сомнения в мадридском клубе. Особенно с учетом появления Рауля Асенсио в первой команде.

Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.