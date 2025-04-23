Саша Зделар: «У ЦСКА старая база, у «Зенита» лучше, она новая. Ты понимаешь, почему это лучший клуб, разница в организации»
Саша Зделар заявил, что у «Зенита» база лучше, чем у ЦСКА.
Сербский полузащитник перешел в «Зенит» прошлой зимой из ЦСКА.
– Что есть у «Зенита», чего нет у ЦСКА?
– У «Зенита» база лучше, она новая, а у ЦСКА – старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я играл в хороших командах. Разница между клубами в организации.
Когда ты видишь все, что делает «Зенит», ты понимаешь, почему это лучший клуб, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости