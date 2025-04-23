Саша Зделар: «У ЦСКА старая база, у «Зенита» лучше, она новая. Ты понимаешь, почему это лучший клуб, разница в организации»

Саша Зделар заявил, что у «Зенита» база лучше, чем у ЦСКА.

Сербский полузащитник перешел в «Зенит» прошлой зимой из ЦСКА .

– Что есть у «Зенита», чего нет у ЦСКА?

– У «Зенита» база лучше, она новая, а у ЦСКА – старая. Я играл во многих командах, и мне повезло, что я играл в хороших командах. Разница между клубами в организации.

Когда ты видишь все, что делает «Зенит», ты понимаешь, почему это лучший клуб, – сказал полузащитник «Зенита ».