На дерби «Спартак» – ЦСКА проданы все билеты
На матч «Спартак» – ЦСКА проданы все билеты.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-белых.
Дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу, 26 апреля, на «Лукойл Арене».
«Спартак» занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 50 очков в 25 турах. ЦСКА идет 4-м, отставая от красно-белых на 2 балла.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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