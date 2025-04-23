На дерби «Спартак» – ЦСКА проданы все билеты

На матч «Спартак» – ЦСКА проданы все билеты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу красно-белых.

Дерби в рамках 26-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу, 26 апреля, на «Лукойл Арене ».

«Спартак » занимает 3-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 50 очков в 25 турах. ЦСКА идет 4-м, отставая от красно-белых на 2 балла.