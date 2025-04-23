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  • Пети о Тренте в «Реале»: «Там бардак, с «Ливерпулем» он выиграет АПЛ и всегда будет бороться за ЛЧ. Фанаты освистывают Мбаппе и Винисиуса, здесь же он легенда»
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Пети о Тренте в «Реале»: «Там бардак, с «Ливерпулем» он выиграет АПЛ и всегда будет бороться за ЛЧ. Фанаты освистывают Мбаппе и Винисиуса, здесь же он легенда»

Эммануэль Пети предостерег Трента Александер-Арнолда от перехода в «Реал» .

«Трент Александер-Арнолд – икона, легенда в «Ливерпуле», и его празднование [в матче] с «Лестером» было блестящим. Это заставило меня подумать, что он может остаться в клубе, особенно после того, как Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк подписали новые контракты.

Мой совет Александер-Арнолду: с «Ливерпулем» он снова выиграет Премьер-лигу и всегда будет бороться за Лигу чемпионов, зачем переходить в «Реал Мадрид» в их нынешнем состоянии? В «Реале» бардак, и, если у тебя одна или две плохие игры, тебя убьют болельщики. У тебя не будет никакой поддержки. В «Ливерпуле» все наоборот.

Сейчас они освистывают Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора, Александер-Арнолду придется хорошо играть в каждом матче. Я желаю ему удачи, если он действительно туда перейдет, но сейчас я этого не понимаю», – сказал Sambaslots экс-игрок «Челси», «Барселоны», «Арсенала» и «Монако».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoТрент Александер-Арнолд
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Эммануэль Пети
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logoКилиан Мбаппе
logoВирджил ван Дейк
болельщики
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