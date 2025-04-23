«Барса» и Флик договорилась о продлении контракта еще на год. Соглашение вступит в силу по окончании сезона, чтобы не отвлекать команду от борьбы за требл

Ханси Флик продлит контракт с «Барселоной» еще на один сезон.

Как сообщает Marca, стороны уже договорились о продлении соглашения. Клуб и главный тренер вели переговоры в последние дни. Однако они условились, что продление вступит в силу только после окончания сезона.

Решающим стало мнение, что сейчас им не нужны никакие отвлекающие факторы, поскольку команда имеет шанс выиграть требл. Все внимание должно быть сосредоточено на выступлении команды в Ла Лиге , финале Кубка Испании и полуфинале Лиги чемпионов в ближайшие дни.

Кроме того, сам немец ранее заявил, что предпочитает продлевать контракты из года в год, а не заключать долгосрочные соглашения.