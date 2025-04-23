Бартон про определение британским судом понятия «женщина»: «Назвать себя женщиной – не значит перекрыть биологию, как бы тяжело ни протекало психическое заболевание»

Джоуи Бартон язвительно высказался о трансгендерах.

В среду Верховный суд Великобритании вынес решение по поводу определения слова «женщина», постановив, что женщина – это тот, кто биологически был женского пола при рождении.

Таким образом, трансгендеры юридически исключены из определенных групп и пространств, подразумевающих присутствие людей одного пола, таких как раздевалки, приюты для бездомных, места для купания, места оказания медицинских и консультационных услуг, предоставляемых только женщинам.

«На самом деле то, что некоторые люди позволили этому случиться, не нормально.

Просто напоминаю: назвать себя женщиной – не значит превзойти биологию. Независимо от того, как тяжело протекает психическое заболевание», – написал бывший игрок «Манчестер Сити ».

Бартон провозгласил себя папой римским: «Отныне он будет именоваться Джозеф Бартон II, Верховный Первосвященник Вселенской Церкви, Епископ Рима, Наместник Христа и Слуга слуг Божьих»