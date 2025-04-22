Документальный фильм о Винисиусе «Танцуй, Вини!» выйдет на Netflix 15 мая

Netflix анонсировал выход фильма о Винисиусе Жуниоре.

Стриминговый сервис опубликовал трейлер документального фильма Baila, Vini! («Танцуй, Вини!» – Спортс’’). Ее премьера состоится 15 мая.

Фильм расскажет о пути вингера «Реала » и сборной Бразилии к успеху и трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Одна из проблем, отраженных в ленте – борьба Винисиуса с расизмом и оскорбления в его адрес от болельщиков в Испании .