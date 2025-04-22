Постекоглу покинет «Тоттенхэм» в конце сезона независимо от того, выиграет ли клуб Лигу Европы (The Telegraph)

«Тоттенхэм» может сменить тренера по окончании сезона.

Как сообщает The Telegraph, Эндж Постекоглу , вероятнее всего, покинет клуб в конце сезона независимо от того, выиграют ли «шпоры» Лигу Европы. При этом «Тоттенхэм» может как уволить австралийца, так и прекратить сотрудничество по соглашению сторон.

Отмечается, что летом свой пост также покинет спортивный директор «Тоттенхэма» Скотт Манн, являющийся одним из главных сторонников Постекоглу – его заменит бывший директор «Арсенала» Винаи Венкатешам.

Основными кандидатами на замену Постекоглу считаются главный тренер «Борнмута » Андони Ираола и Марку Силва, возглавляющий «Фулхэм». Также сообщается, что технический директор «Тоттенхэма » Йохан Ланге рассматривает кандидатуру Томаса Франка из «Брентфорда».

После 33 туров «Тоттенхэм» занимает 16-е место в АПЛ, набрав 37 очков. В Лиге Европы команда вышла в полуфинал, где сыграет с «Буде-Глимт».